Balıkesir'de 782 personelle huzur operasyonu: 12 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanmak veya suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak tedbirler maksadıyla şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik cami, hastane, terminal, park, bahçe diğer işyerleri, alanlar, şehir giriş-çıkışları ve farklı hareket noktalarında olmak üzere, il genelinde yapılan uygulamada 286 ekip, toplam 782 personelin katılımı ile “Huzur ve Güven Uygulaması” nda 5 bin 58 şahsa kimlik kontrolü yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs gözaltına alınırken, 2 bin 321 araç sürücüsü kontrol edildi ve 180 araca 42 bin 824 TL cezai işlem uygulanırken, 13 araç trafikten men edildi.

