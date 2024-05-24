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Türkiye
AA 24.05.2024 11:24

Diyarbakır'da 102 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 102 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da 102 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Gömeç Mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 6 noktada 102 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.​​​​​​​

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