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Türkiye
AA 21.06.2024 18:59

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölenlerden iki kişinin cenazesi defnedildi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerden 2 kişinin cenazesi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verildi.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölenlerden iki kişinin cenazesi defnedildi
[Fotograf: AA]

Yangında yaşamını yitiren Mazhar Demir ve Sinan Deviren'in cenazeleri yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler gözyaşları içerisinde yan yana toprağa verildi.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü.

11 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

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