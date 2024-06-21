Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını

Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediye ekipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği söndürme çalışmalarında ekiplerin yangına müdahalesi karadan aralıksız devam etti. Yangın, kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.

Yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan Mahallelerinde bazı evler tamamen yandı. Bazı büyükbaş ve küçükbaşlar telef oldu, tarım arazileri zarar gördü.

İki orman personeli dumandan etkilendi

Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. ve O.E dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Osman Pıhtılı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş yangın alanına gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kula yangını kontrol altında

Öte yandan aynı saatlerde Kula ilçesinde Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangının da kontrol altına alındığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Adana'daki anız yangını kontrol altına alındı

Sarımazı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yangını olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Dağlık alanda olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütülebildiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Uşak'ta orman yangını da kontrol altında

Kışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri ile helikopter sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Gümüşkol köyündeki yerleşim yerlerine ulaştı.

Köyün girişinde bulunan 3 evin zarar gördüğü yangın nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Vekili Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 308 personel ve 116 aracın müdahale ettiğini, TÜPRAG Altın Madeni yetkililerinin de söndürme çalışmalarına 40 personel ve 23 araçla destek verdiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran Can, Gümüşkol köyünde tedbir amaçlı tahliye edilen evlerde yaşayanların tehlikenin geçmesinin ardından tekrar evlerine yerleştirildiğini söyledi.

Can, tüm vatandaşlara orman yangınları konusunda daha dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Gaziantep'teki yangın kontrol altında

Kırsal Belkıs Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle yangın yakında bulunan Geçici Barınma Merkezi'ne sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir ve Nizip Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, iş makinaları kullanarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının bir kısmında etkili olduğu barınma merkezindeki Suriye uyruklu düzensiz göçmenler ise bulundukları alandan araçlarla tahliye edildi.

[Fotoğraf: AA]

Siirt'te meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Demirkapı köyü Bacavan Yaylası mevkisindeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu yayıldı.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yönlendirilen helikopterle yangına, havadan da müdahale edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında köylülerin de desteğiyle yangını kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Vali Kızılkaya açıklama yaptı

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 12.15'te alınan ihbarla beraber Orman İşletme Şefliği, jandarma, Demirkapı köyü ve civar köylerde yaşayan köylülerin de desteğiyle derhal söndürme çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Yangının bozuk ormanlık alanda, örtü yangını şeklinde ve etrafında yerleşim yeri olmayan sarp bir noktada meydana geldiğini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Yangına, komşu illerden gelen takviye ekiplerin de dahil olması ile öncelikle karadan müdahale edilmiştir. Ayrıca OGM'den havadan müdahale de talep edilmiş olup yapılan havadan müdahale ile yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yangına müdahalede kahramanca gayret gösteren orman teşkilatımıza, tüm ekiplerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca dün Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabrıcemil niyaz ediyorum."

Balıkesir'deki yangın kontrol altında

Fatih Mahallesi yakınlarında arazide çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine alevlerin olduğu bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalede 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz ile birlikte toplam 26 araç ve 40 personel görev aldı.

Çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor.