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Türkiye
AA 21.06.2024 16:09

Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildirdi.

Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunulduğu, bölgede verimli tarım uygulamalarının desteklendiği ve oluşan afetlere karşı çiftçilerin uyarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz."

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti

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