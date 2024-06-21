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Türkiye
AA 21.06.2024 16:03

Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı kırsal Eşeler Mahallesi yakınındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla ilgili ihbarın ardından olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 1 loderle karadan, 3 helikopter ve 3 uçakla havadan alevlere müdahale etti.

Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 2 itfaiye aracı, 3 su tankeri, 3 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve 1 ekskavatörün gönderildiği bölgede, 165 kişiden oluşan ekip görev aldı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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