Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.06.2024 14:51

Samsun'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu yorgun merminin isabet ettiği kadın, yaralandı.

Samsun'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı

İstanbul'da yaşayan ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Samsun'a gelen Emine Ünal (40), İncesu Mahallesi'ndeki bir düğüne katıldı.

Düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu yorgun merminin omzuna isabet etmesiyle yaralanan Ünal, yakınları tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünal, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Jandarma, havaya ateş eden kişinin bulunması için soruşturma başlattı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Emine Ünal, talihsiz bir olay yaşadığını belirterek, "En büyük şansım, kafama isabet etmedi. Ölebilirdim. Artık çağ dışı eğlenceye 'dur' desinler. Başka insanların canı yanmasın" dedi.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Trabzon Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de en az 10 bin hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
16:19
BM: Gazze'de 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti
16:10
Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama
16:08
Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde belirlenen 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı
16:05
Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
15:56
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı ortalama yüzde 73,15 oldu
Edirne'ye bayram süresince gelenler yeni turizm noktalarıyla gezilerini dolu dolu geçirdi
Edirne'ye bayram süresince gelenler yeni turizm noktalarıyla gezilerini dolu dolu geçirdi
FOTO FOKUS
Yumurtadan çıkan sülünler doğaya salınacakları günü bekliyor
Yumurtadan çıkan sülünler doğaya salınacakları günü bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ