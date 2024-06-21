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Türkiye
AA, DHA 21.06.2024 18:18

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler dönüş yolunda... Tekirdağ-İstanbul karayolunda, trafik yoğunluğu başladı. 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de de trafik yoğunluğu devam ediyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
[Fotograf: AA]

Bayram için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uyguluma noktasında denetim gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tekirdağ'dan İstanbul'a dönüş yolculuğu

Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilcilerin, evlerine dönüş yolculuğu bugün de sürüyor.

Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin pazar akşamına kadar sürmesini beklediklerini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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