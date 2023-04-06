Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.04.2023 16:29

Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin inşasına başlandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine yapılacak olan 1000 yatak kapasiteli Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin inşasına başlandı.

Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin inşasına başlandı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin inşa edileceği alanda inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Su, hastanenin inşasının başladığını belirterek, "Burada bölgemiz ve ilimiz açısından son derece önemli projeyi hayata geçirmeye başladık. 24 ay içerisinde projenin tamamlanmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin inşasına başlandı

Vali Su daha sonra, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası içerisinde açılan kliniklerde incelemelerde bulundu.

Yeni açılan hematoloji onkoloji kliniği ile pediatrik kardiyo vasküler cerrahi kliniğinde yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi alan Su, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Su'ya ziyaretlerinde Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ve yüklenici firma yetkilileri ile ilgili kurum temsilcileri de eşlik etti.

ETİKETLER
Diyarbakır Şehir Hastaneleri
Sıradaki Haber
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:02
Netanyahu Gazze'ye düzenlenen saldırı sırasında açıklama yaptı
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:49
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ