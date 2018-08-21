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Diyarbakır-Mardin karayoluna zırhlı güvenlik kuleleri

Güneydoğu Anadolu’da bulunan bazı otoyollara, terör saldırıları ve olası silahlı eylemlerini engellemek için patlayıcı ve roketli saldırılara dayanıklı kuleler yerleştirildi.

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Diyarbakır-Mardin karayoluna zırhlı güvenlik kuleleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki otoyollarda yolların güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları için modern güvenlik kuleleri oluşturuldu.

20 gün önce, Diyarbakır-Mardin karayolunun Mardin sınırından başlayan ve Diyarbakır girişine kadar belirli aralıklarla 3 katlı seyyar güvenlik kuleleri kuruldu. Daha önce kent merkezlerindeki kritik noktalara konulan ve gözetleme görevi de gören 10 ton ağırlığındaki seyyar çelik güvenlik kulelerinde korucular nöbet tutacak.

Karayolunun kritik yerlerine yerleştirildi

Etraflarına beton bariyer konular seyyar çelik güvenlik kulelerinin özellikle karayolunun kör nokta denilen kritik yerlerine yerleştirildiği öğrenildi. Kulelerin yerlerinin belirlenmesinde hem yolun güvenliği, hem olası bir saldırı, hem de yol kesme girişimi ihtimali dikkate alınarak seçildiği belirtildi.

Her türlü patlayıcı ve uzun menzilli silahlara karşı etkili

İçerisinde klima, havalandırma fanı, yangın tüpü ve alarm butonu olan seyyar güvenlik kulelerinin her türlü patlayıcı ve uzun menzilli silahlara karşı etkili ve kurşun geçirmez olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

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