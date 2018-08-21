Üçüncü kattan üzerine düşen keçi hastanelik etti

Olay Bursa Yıldırım'a bağlı Ulus Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle kurban kesimi için evlerinin bahçesinde bulunan 50 yaşındaki Mehmet Sıttık Karakaş telefonla konuşmak için dışarı çıktı.

Bu esnada önünde bulunduğu apartmanın üçüncü katından üzerine keçi düştü. Kanlar içinde yere yığılan Karakaş, yakınları ve çevredeki vatandaşların ilk tedavisinin ardından özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Keçi, kaza sonrası hızla kaçarak izini kaybettirdi. Keçinin sahipleri kaçan keçiyi iki sokak ötede yakalayarak geri getirdi. Tedavi altına alınan Karakaş’ın kafatasında iki yerde kırık olduğu anlaşıldı.

“Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim”

Olayı gören ve ilk müdahaleyi yapan Cuma Gül olayı şöyle anlattı:

“Bahçede koyunu kestiğim sırada büyük bir ses geldi. Kafamı kaldırıp baktığımda yerde kanlar içerisinde yatan Mehmet abiyi gördüm. Koşarak yanına gittim, başının arkasından oluk, oluk kan akıyordu. Hemen tampon yaptım. Bu esnada yakınları ve mahalleli de geldi yardıma. Zaten arabaya bindirip hemen hastaneye götürdüler. Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim.”

“Buraya getirene kadar iki kişiyi devirdi”

Keçinin sahibi Emrah Aktaş, ‘’Keçi zaten buraya getirene kadar yolda iki kişiyi devirdi. Zor zapt ettik. Çıkarttık terasa bağladık keseceğimiz sırada ipten kurtuldu terasın kenarlarında bulunan duvarın üzerine çıktı. Tam tutacağımız sırada aşağıda bulunan adamın üzerine düştü. Babam eyvah adam gitti öldü dedi. Çıplak ayak aşağıya indi. Yaralı adamı arabaya bindirerek hastaneye götürdüler. Bizde keçiyi yakalayarak getirdik bu sefer kaçamadan kestik.” dedi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Sıttık Karakaş’ın kafa tasının iki yerinin de kırık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA