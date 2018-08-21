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Şehitliklerde bayram buruk geçiyor

Şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

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Şehitliklerde bayram buruk geçiyor

Sabahın erken saatlerinde Ankara'da Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Ziyarette bazı şehit yakınları mezar taşlarını yıkadı, çiçekleri suladı.

Şehit anneleri, çocuklarının kabri başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Mürvet Şahin, damadı Uzman Çavuş Kamil Çelikkaya'nın 2012'de Yüksekova'da şehit olduğunu söyledi.

Bayramı buruk geçirdiklerini belirten Şahin, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Birisi 'oğlum' ve 'baba' dedikçe benim ciğerim yanıyor"

Hakkari'de 2012'de şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ahmet Çağlar'ın babası Cemal Çağlar ise evlat acısının başka bir şeye benzemediğini ifade etti. Çağlar, "Birisi 'oğlum' ve 'baba' dedikçe benim ciğerim yanıyor. Tek oğlumdu. Çok zor, Allah kimseye vermesin" diye konuştu.

Şehit Jandarma Başçavuş Nurettin Öztürk'ün annesi Elife Öztürk ise oğlunun 3 yıl önce Kars'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğunu söyledi. Öztürk, buruk bir bayram geçirdiklerini belirtirken, tüm şehitlere rahmet dileğinde bulundu.

Edirnekapı Şehitliği

İstanbul'da şehit aileleri Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı ve 15 Temmuz şehitliklerine giden aileler, çocuklarının ve yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kaynak: AA

Etiketler: şehitlikler, kurban bayramı, ankara
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