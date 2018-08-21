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Kocaeli'de kaçan kurbanlığı sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Kocaeli Derince'de sahibinin bağladığı yerden kaçmaya çalışırken 2,5 metre yükseklikten düşerek ev ile istinat duvarı arasında sıkışan dana, vinç yardımıyla kurtarıldı.

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Kocaelide kaçan kurbanlığı sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Kocaeli Derince Çenedağ Mahallesi NATO Caddesi'nde Şeref Soysal'a ait kurbanlık dana, sahibinin bağladığı yerden ipini kopararak kaçtı.

İki duvar arasına sıkıştı

Kaçarken ev ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düşen dana, burada sıkıştı. Danayı düştüğü yerden kendi imkanıyla kurtaramayan Şeref Soysal, itfaiyeden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin vincinin yetersiz kalması üzerine özel bir firmadan vinç getirildi.

3 saat sonra düştüğü yerden kurtarıldı

Kurbanlık dana, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Arka bacağında kırık olduğu belirlenen dana, evin bahçesine bağlandı.

Şeref Soysal, duydukları gürültü üzerine evden çıktıklarını söyledi.

Dışarıda hayvanı aradığını ama bulamadığını belirten Soysal, ''En son aradan aşağıya düştüğünü fark ettim. Önce ağabeyime sonra da itfaiyeye haber verdim. Danayı kurtarmanın yollarını aradık. İtfaiye geldi ama çıkaramadı. Sivil vinç çağırdık, onun yardımıyla çıkarabildik" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: vinç, Kocaeli, kaçan kurbanlık, itfaiye, dana
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