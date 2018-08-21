Kapıkule'de kuyrukta bekleyen şoförlerin buruk bayramı

Bayramın ilk gününde yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tırlar, yaklaşık 6 kilometre kuyruk oluşturdu.

Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen şoförler, aileleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.

İstanbul'dan aldığı yükü Almanya'ya götüren Ayhan Ildır, ailesinden uzakta bir bayram geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyledi.

Tır şoförlerinin ömürlerini yollarda geçirdiklerini ifade eden Ildır, "Herkesin bayramını kutluyorum. Hayatımız kuyruklarda geçiyor. Bir bayram daha çocuklarımızdan ayrı geçti. Sağlık olsun önemli olan da o" dedi.

3 gündür kuyrukta

Bir diğer şoför Ekrem Sezer de 3 gündür sınır kapısında sıranın kendisine gelmesini beklediğini anlattı.

Bu bayramın da sevdiklerinden uzak ve yollarda geçtiğini anlatan Sezer, "Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bayramın huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tır şoförleri olarak hem bayramı buruk geçiriyoruz hem de uzun tır kuyruklarından olumsuz etkileniyoruz. En azından yollarda ihtiyaçlarımız karşılanır ise bir nebze olsun sıkıntılarımız azalır" diye konuştu.

Kaynak: AA