Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk olarak Ankara Kahramankazan Fethiye Mahallesi'nde bulunan aile kabristanını ziyaret etti.

Bakan Selçuk, anneanne ve dedesinin mezarları başında dua etti.

Selçuk, "Anne tarafından Kahramankazanlıyım. İlk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan ile akrabalık bağımız var. O yüzden ilk ziyaretimi hem milli mücadele döneminin önemli isimlerinden biri olan Satı Kadın'ın yaşadığı hem de 15 Temmuz gecesi yine bir milli mücadele sergileyen Kahramankazan'a gerçekleştirmek istedim" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde şehit olan Muhtar Ali Anar'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, şehit Anar için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Bakan Selçuk'a teşekkür eden şehit annesi Yurdanur Anar, "Böyle gelip hatırımızı soruyor olmanız bize yetiyor" dedi.

Şehidin eşi Nuray Anar da Bakan Selçuk'a, "Sizlerin desteği ile ayakta kaldık" ifadesini kullandı.

Dua okudu, kabristanlara karanfil bıraktı

Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitler Abidesi ve Cebeci Askeri Şehitliği'ne de giden Selçuk, kabristanları tek tek ziyaret ederek dua okudu. Kabristanlara karanfil bıraktı. Şehitlikte bulunan ailelerle ilgilenen Selçuk, şehit ailelerine bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 17 Şubat'ta Hakkari Şemdinli'de şehit olan Mustafa Eker'in evini ziyaret etti.

Ziyarette, 29 yaşında şehit olan Eker için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Hakan Ünver'in evine de ziyaret gerçekleştiren Bakan Selçuk, şehidin çocukları Berra ve Kerim Berke ile yakından ilgilendi.

Kaynak: AA