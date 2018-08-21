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Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kurban kesimi

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesinde eğitim verilen hükümlülerin doğal ortamda yetiştirdiği ve Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na getirilen kurbanlıkların kesimi yapıldı.

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Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda kurban kesimi

Eğitim verilen hükümlüler tarafından Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumları'ndaki doğal ortamda yetiştirilerek Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun Şaşmaz yerleşkesine getirilen 180 büyükbaş ile 550 küçükbaş kurbanlığın kesimine sabah erken saatlerde başlandı.

Veteriner hekim kontrolünde, hijyenik ve modern koşullarda yapılan kesim işleminin ardından, kurbanlıklar hak sahiplerine paketlenerek teslim edildi.

250 hükümlü ve tutuklu da görev yapıyor

İşyurtları Kurumu'nda görevli Hakim Murat Ünlü, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki kurban kesim organizasyonunda 120 personel ile 250 hükümlü ve tutuklunun görev yapacağını bildirdi.

Kurban kesim işleminin sorunsuz bir biçimde devam ettiğini belirten Ünlü, tüm kurbanlıkların kesimini gün içinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Kurbanlıkların yetiştirilmesinden kesimine kadar tüm süreçlerde hükümlü ve tutukluların emeğinin bulunduğunu belirten Ünlü, Ankara dışında bu yıl Dalaman, Edirne, Foça ve Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda da kurban satış ve kesiminin yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: kurban kesimi, İşyurtları Kurumu, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Adalet Bakanlığı
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