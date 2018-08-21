TürkAkım'da öncelik sosyal sorumluluk

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yetkilisi Sara Murphy, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı projesinin inşasına başlamadan önce birçok konuda ön çalışma yapıldığını anlattı.

"İnsan haklarına saygı birincil prensip"

Kırklareli Vize’ye bağlı Kıyıköy ve çevresinde, belirli programlar ve yapılacak yatırımların yıllık olarak belirlendiğini aktaran Murphy, "İnsan haklarına saygıyı birincil prensip olarak belirleyip çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'de Kıyıköy'de olduğu gibi Rusya tarafında da Anapa'da benzer çalışmalar sürüyor. Her iki ülkede de önceliğimiz olan sosyal sorumluluk yatırımlarımızı gerçekleştirmeden, araştırmalar yaptık. Çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları da bu süreçte tamamlandı" diye konuştu.

"Bölge sakinleriyle istişareler gerçekleştiriyoruz"

TürkAkım'dan önce gündeme gelen Güney Akım projesi sürecinde ekibe dahil olduğunu anlatan Murphy, "Önce bölge sakinleriyle istişareler gerçekleştiriyoruz. Bunu tamamladıktan sonra projelerimizi belirliyoruz. Bunların şirket politikasıyla olan uyumu değerlendirildikten sonra yönetim tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Onaydan sonra da uygulamaya geçiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kıyıköy'de 12 projeyi tamamladık"

Murphy, yılın çeşitli zamanlarında farklı sosyal sorumluluk projelerinin programa dahil edilebildiğine işaret ederek, "Şimdiye kadar Kıyıköy'de 12 projeyi tamamladık ve 20'den fazla proje de listemizde yer alıyor. Sadece biz değil anlaşmalı olduğumuz yüklenici şirketlerin de tamamladığı ve planladığı birçok proje oluyor. Amacımız güzel bir iş çıkardığımızdan ve süreci iyi yönettiğimizden emin olarak buradaki halka katkı sağlamak" dedi.

"Benim görevim bölge halkıyla şirket arasında köprü olmak"

TürkAkım Yerel Halk İrtibat Uzmanı Emre Kapusuz da proje süresince halkla iletişim kanallarını her zaman açık tutmanın çok kritik olduğunu anlattı:

"Önceleri bir rahatsızlık ve olumsuz bakış söz konusuydu. Ancak şirket olarak 7/24 iletişimle bunun üstesinden geldik. Benim görevim bölge halkıyla şirket arasında köprü olmak. Yatırım programlarımızı bu iletişim çerçevesinde belirliyoruz. 2017'de buradaki yerel kanaat önderleri, hassas gruplar, kadınlar, gençler ve engelliler dahil birçok grupla görüşmeler sonrasında programımızı ortaya koyduk. Projelerimizi de sağlık, altyapı gibi kategorilere ayırdık."

Kapusuz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kıyıköy'de aile sağlık merkezine verdikleri desteğe değinerek, burada özellikle aşıların bozulmasıyla ilgili birtakım sıkıntıların çözülmesi için adımlar attıklarını söyledi.

Kapusuz, özellikle gençler tarafından spor tesislerine yönelik ihtiyacın sürekli dile getirildiğini belirterek, bunun için bir halı sahanın yanı sıra, tenis, basketbol ve voleybol oynanabilen çok amaçlı bir saha yaptıklarını kaydetti.

"Balıkçılık çok önemsenen bir alan"

Bölgeden malzeme alınması ve istihdam sağlanması gibi şartları öncelik olarak belirlediklerine dikkati çeken Kapusuz, balıkçılığın da şirket olarak çok önemsenen bir alan olduğunu vurguladı.

Kapusuz, projeler konusunda çok iyi geri dönüşler aldıklarını ve bu sayede Kıyıköy'ün TürkAkım ile bir adım daha ileri gideceğine inandığını vurguladı.

Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi sürecinde, geçen yıl 12 sosyal sorumluluk projesi tamamlandı. Bu kapsamda projenin bitiş tarihi olan 2019 sonuna dek 20'den fazla yeni projenin tamamlanması planlanıyor.

Toplam 31,5 milyar metreküp kapasiteli TürkAkım'ın, Türkiye'ye gaz transfer edecek birinci hattında, kıyı geçiş çalışmaları devam ediyor. Projenin Avrupa'ya gidecek ikinci hattı için Avrupa ülkeleriyle görüşmeler sürüyor.

Kaynak: AA