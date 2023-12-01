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Türkiye
AA 01.12.2023 15:58

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
[Fotograf: AA]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1552'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Aydan Arslan, 8 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

"Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Evladımı HDP'den istiyorum. Ne hakları vardı bu anneleri ağlatmaya?" diyen Arslan, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

"HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum"

Fadime Aksu ise 10 yıldır haber alamadığı oğlu için oturma eylemine devam ettiğini belirtti.

Aksu, "HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik." dedi.

Evladına kavuşana kadar nöbeti sürdüreceğini ifade eden Aksu, evine dönmesi için oğluna çağrıda bulundu.

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Diyarbakır Evlat Nöbeti
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