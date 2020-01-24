Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 144'üncü gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, oğlunun 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını, bu süre boyunca çok uğraştıklarını fakat evlatlarına kavuşamadıklarını söyledi.

"Ömrümüzün sonuna kadar buradayız, kalkmıyoruz"

"Çocuğumu PKK ve HDP'den istiyorum. Oğlumu bana versinler. Bizden daha ne istiyorlar, canımızı da mı istiyorlar? Zaten ciğerimi söküp aldılar" diyen Altıntaş, anne ve babalarla 144 gündür eylem yaptıklarını belirtti. Altıntaş, şöyle konuştu:

"Kış, kar geldi, soğukta çadırdayız. Evimizi, yuvamızı bıraktık, hepimiz evladımızın peşindeyiz. Herkes evladını istiyor. Bıraksınlar bu çocukları, ne istiyorlar. Eylemi bırakmayacağız, sonuna kadar buradayız. Gelsinler beni öldürsünler, beni bu acıdan kurtarsınlar. Ya evladımı versinler ya da beni öldürsünler. Ömrümüzün sonuna kadar buradayız, kalkmıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Allah'tan tek dileğim herkesin çocuğuna kavuşması"

Baba Salih Gökçe de HDP'den oğlunu istediğini söyledi.

"HDP gelsin bize çocuklarımızı teslim etsin biz gidelim. HDP'ye de burada beklemeye de meraklı değiliz ama ben oğlumu almadan gitmeyeceğim. Kış da kar da yağmur da yağsa ben gitmeyeceğim."

[Fotoğraf: AA]

Gökçe, eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu anlatarak, "Oğlum sözlenmişti, oğlumu elimden aldılar. Gelinim İstanbul'da kaldı. O da evlenmiyor. Benden ne istediler? Evimin kapısını kilitleyerek geldim. Ben buraya baş koydum" dedi.

Oğluna kavuşması durumunda diğer aileler gibi kendisinin de mutluluktan uçacağını belirten Gökçe, "Oğlumun düğününü yaparım. Buradaki ailelerin hepsini düğüne davet ederim. Allah'tan tek dileğim herkesin çocuğuna kavuşması" diye konuştu.

Kaynak: AA