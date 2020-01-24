"Buzağı desteği 81 ilde 761 bin 486 kişiye 1 milyar 345 milyon lira, hububat desteği 45 ilde 193 bin 293 kişiye 948 milyon lira."

Müjdeyi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. Besicilerin dört gözle beklediği 2018 yılı ikinci dönem buzağı destek ödemeleri başladı. Peki, ödemeler nasıl yapılacak?

Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Son hanesi 0 veya 2 olanlar 24 Ocak, 4, 6 veya 8 olan yetiştiricilerse 31 Ocak 2020 tarihinde ödemelerini alabilecek.

Üreticiler ödemeden memnun. Ödemelerin ekonomiye de katkı sunması bekleniyor.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Cahit Yıldırım