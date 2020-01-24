Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti.

Çavuşoğlu, İstanbul'daki kabulünün ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Avrupa Parlamentosu’nun yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. #AP’nin yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız, adil ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz. pic.twitter.com/cdwKdpxytM — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 24, 2020

Bakan Çavuşoğlu, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Avrupa Parlamentosu’nun yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. #AP’nin yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız, adil ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz."

Kaynak: AA