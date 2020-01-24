Kosta Rika'nın Türkiye Büyükelçisi Gustavo Campos-Fallas, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi'ni gezdi. Fallas'a TRT İzleyici İlişkileri Müdürü Sinan Boztaş eşlik etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

TRT'yi gezerken, Türkiye'nin radyo ve televizyonculuk tarihine şahit olduğunu söyleyen Fallas, şunları anlattı:

"Ayrıca, Türk sinemasının sinematografik yapım atölyeleri, efsanevi kısa filmleri ve bu alanda kullanılan çeşitli araç ve gereçle tanıştığımız, kesinlikle büyüleyici bir yolculuktu. Bu deneyim, özellikle gezimiz sırasında eşim ve bana eşlik eden kayınpederim için çok etkileyiciydi çünkü kendisi bütün hayatı boyunca Belçikalı yayın kuruluşu olan VRT (Vlaamse Radio- in Televisieomroeporganisatie) için çalışmış biri. TRT’nin tarihini oldukça ilginç buldum ve müze, süreç içerisinde yaşanan teknik ve teknolojik gelişmeleri oldukça iyi yansıtıyor."

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Kosta Rika’yı Türk seyircisiyle buluşturmak için bulunmaz bir fırsat"

Türkiye ile Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yılı için planlanan tanıtımı TRT'ye sunmanın iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Büyükelçi Fallas, "Böylece yakın gelecekte Kosta Rika’ya televizyon ekranlarında yer vererek Türk seyircisi ile buluşturmak için bulunmaz bir fırsattı bu" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretten oldukça memnun kaldık" diyen Fallas, diğer büyükelçilere de TRT Müzesi’ni görmelerini tavsiye etti.

Kaynak: TRT Haber