Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Yılmaz, "HSK, kendisine ulaşan, ciddi olduğu konusunda somut bilgiler içeren bulguları hiç tereddütsüz araştırmaya devam ediyor. Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor" açıklamasını yaptı.

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