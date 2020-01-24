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HSK Başkanvekili Yılmaz: 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma varHaber Giriş:
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma olduğunu söyleyerek, "Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Yılmaz, "HSK, kendisine ulaşan, ciddi olduğu konusunda somut bilgiler içeren bulguları hiç tereddütsüz araştırmaya devam ediyor. Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: yargısal yetki HSK Başkanvekili Mehmet YılmazSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 12:27