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FETÖ'nün askeri yargı yapılanma davasında kararHaber Giriş:
FETÖ'nün askeri yargı yapılanma davasında 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış, 2 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
FETÖ'nün askeri yargı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet, 13 sanığa da "FETÖ üyeliğinden" süreli hapis cezası verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 12:03