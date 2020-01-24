FETÖ'nün karanlık ismi, eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı. Altaylı'nın Türkiye'de sokak hareketleri planladığı ortaya çıktı. Enver Altaylı'nın örgüt elebaşının ABD'den üçüncü bir ülkeye kaçırılması önerisini FETÖ'ye verdiği de belirlendi.

Sokak hareketleri başlatmayı hedefledi. Kaos ortamı yaratmak için ekonomik krizi şart koştu. FETÖ yöneticiliğinden yargılanan eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkındaki iddianameden çarpıcı detaylar çıkmaya devam ediyor.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesine göre; Altaylı hükümete muhalif yeni oluşum çalışmaları yürüten siyasi gruplarla bağlantı halindeydi.

İddianameye göre Altaylı sokak hareketleri için kaos ortamı hedefledi

Temaslarını yurt dışında da yürüttü. Amerika'da görüştüğü isim, FETÖ'nün ABD Kongresi ile ilişkilerini yürüten Bilal Ekşili'ydi.

İddianameye göre Enver Altaylı, Bilal Ekişili'ye hükümet aleyhinde atılması gereken adımları anlattı. Muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Halkın sokağa çıkarılmasını önerdi. Kaos ortamı yaratılması için de "Ekonomik kriz şart" dedi. Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların temelinde de bu fikrin yattığı öne sürüldü.

Enver Altaylı'dan ele geçirilen dijital materyallerinde "Türkiye krizi ve ABD’ye etkileri” adlı bir belge bulundu.

FETÖ'nün Pensilvanya'daki elebaşını üçüncü ülkeye kaçırma planı yaptığı belirlendi.

Belgede, "ABD’nin garantör olacağı ve güvenliğini sağlayacağı bir üçüncü dünya ülkesine transferinin sağlanmalı" ifadeleri yer aldı.

İddianamede; CIA, FETÖ ve Enver Altaylı bağlantısını ortaya koyan önemli bir bilgi de yer aldı. Enver Altaylı’nın, ABD'deki Halkbank davasına müdahil etmek istediği eski Mit mensubu Mehmet Barıner'in örgüt sorumlusu olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber