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Ara yolda hız denemesi kazayla sonuçlandı: 6 araç hasar gördüHaber Giriş:
Kırıkkale’de bir otomobilin ara yola hızla girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 araç hasar gördü. Kazada 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kırıkkale'de sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Barbaros Hayrettin Caddesi’nde hızla ilerlediği esnada önce bir otomobil ile daha sonra da yol kenarında park halindeki diğer otomobillerle çarpıştı.
3 kişi yaralandı
Kazada otomobillerde bulunan Batuhan Ateş, Turgut Kandemir ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada, park halindeki 1’i minibüs 4 araçta da maddi hasar meydan geldi.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya sebep olan otomobilin içinde bira kutusu görüntülendi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: zincirleme kaza trafik Kazası kural ihlaliSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 12:30