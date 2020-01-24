Kırıkkale'de sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Barbaros Hayrettin Caddesi’nde hızla ilerlediği esnada önce bir otomobil ile daha sonra da yol kenarında park halindeki diğer otomobillerle çarpıştı.

3 kişi yaralandı

Kazada otomobillerde bulunan Batuhan Ateş, Turgut Kandemir ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, park halindeki 1’i minibüs 4 araçta da maddi hasar meydan geldi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya sebep olan otomobilin içinde bira kutusu görüntülendi.

Kaynak: TRT Haber

