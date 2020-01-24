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Van'da 9 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendiHaber Giriş:
Van'ın Tuşba ve Özalp ilçelerinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesindeki Güvençli Mahallesi'nde 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından zehirlenen 6 kişiyi hastaneye ulaştırdı.
Öte yandan, Özalp ilçesine bağlı Akçagöl Mahallesi'nde de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Tedavileri süren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: karbonmonoksit zehirlenmesiSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 11:04