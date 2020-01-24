Aksaray'da Halil Batak'ın kullandığı halk otobüsü 20 Ocak'ta TOKİ-Sanayi seferi yaptığı sırada, kent merkezindeki duraktan binen bir yolcu rahatsızlandı. Yolcuların durumu bildirmesi üzerine sürücü Batak, güzergahın dışına çıkarak hastayı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolcuların kalp krizi geçiren vatandaş için 112 Acil Servis ekiplerini araması, yapılan müdahaleler ve otobüsle hastaneye götürülmesi, halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA