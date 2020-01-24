Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Haber Giriş:
Aksaray'da özel halk otobüsü şoförü, yolculuk sırasında kalp krizi geçiren yaşlı yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da Halil Batak'ın kullandığı halk otobüsü 20 Ocak'ta TOKİ-Sanayi seferi yaptığı sırada, kent merkezindeki duraktan binen bir yolcu rahatsızlandı. Yolcuların durumu bildirmesi üzerine sürücü Batak, güzergahın dışına çıkarak hastayı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yolcuların kalp krizi geçiren vatandaş için 112 Acil Servis ekiplerini araması, yapılan müdahaleler ve otobüsle hastaneye götürülmesi, halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: kalp krizi geçiren yolcu duyarlı otobüs şoförüSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 16:42