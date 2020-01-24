Diyarbakırlılar, 19 yıl önce silahlı saldırıda 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutamıyor. Şehidin Hendek ilçesindeki kabri başında tören düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

"Yeri doldurulamaz"

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın ardından da Okkan'ın öz geçmişi okundu. Emekli emniyet müdürü ve Okkan'ın sınıf arkadaşı Hüseyin Sarıoğlu, Okkan ile anılarını anlatarak, yerinin doldurulamayacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ali Gaffar Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Bu sırada şehidin kız kardeşi Gülsüm Özgen'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Duanın ardından ailesi ve protokol üyeleri Okkan'ın mezarına karanfil bıraktı.

Törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan, kız kardeşi Gülsüm Özgen ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA