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Türkiye
AA 14.02.2025 11:57

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1992'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, yıllardır göremediği oğlu Aziz'i çok özlediğini söyledi.

Ailelerin evlatları için mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Demir, "10 yıldır oğlumu görmedim. Kar, kış, yağmur demeden buradayız. Çocuklarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız." dedi.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Faruk için eyleme katılan Rahime Taşçı da eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

"Faruk'u görene kadar buradan gitmeyeceğim." diyen Taşçı, oğluna güvenlik güçlerine "teslim ol" çağrısı yaptı.

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