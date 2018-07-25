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Diyanetten "Medine'de kaza" açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4. kafile 2. grup hacı adaylarını taşıyan aracın Medine'den Mekke'ye giderken kaza yaptığını açıkladı.

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Diyanetten &quot;Medinede kaza&quot; açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4. kafile 2. grup hacı adaylarını taşıyan aracın bugün Medine'den Mekke'ye giderken kaza yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada, hacı adaylarımızda can kaybı ve ağır yaralanma olmamıştır. Hafif yaralanan hacı adaylarımız ise Diyanet Mekke Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Kazada yaralanan hacı adaylarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, medine, Mekke, antalya, Hac, kaza
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