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112 Acil personeline saldırıya 11 yıl hapis cezası

Sinop Boyabat’ta, bir yıl önce hastaya müdahale için köye gelen 112 Acil ekibindeki 3 personele sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan Süleyman Yıldırım'a 11 yıl hapis cezası verildi.

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112 Acil personeline saldırıya 11 yıl hapis cezası

Olay, geçen yıl Temmuz ayında Sinop Boyabat Alibeyli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Vezirköprü'den misafir olarak köye gelen bir kişi fenalık geçirdi.

Fenalık geçiren kişinin yakınları 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Süleyman Yıldırım, köye gelen sağlık ekibinde bulunan Ufuk Turan, Büşra Nur Demircan, Beyza Sayılır'a sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Turan 5 gün, Demircan ve Sayılır ise 3'er gün iş göremez raporu aldı. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Yıldırım hakkında ise Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

11 yıl hapis cezası verildi

Davanın bugünkü karar duruşmasında mahkeme, Süleyman Yıldırım'a 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, hakaret' suçlarından toplam 11 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

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