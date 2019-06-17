Dışişleri Bakanlığı, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin "ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacağını" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi'nin vefatından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, Mursi'ye Allah'tan rahmet, dost Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Şehit Muhammed Mursi ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA