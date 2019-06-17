Tokat-Niksar yolunun 22'nci kilometresinde, Yılmaz Put yönetimindeki su yüklü tır, sol ön lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Yaklaşık 70 metre sürüklenen tırın dorsesinde bulunan pet şişeler yola saçıldı.

Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sürüklenen tırdan yaralanmadan kurtulan sürücü Put, "Seyir halindeyken aracımın sol ön lastiği patladı. O anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçtim ve yan yattı. Kazadan yara almadan kurtuldum çünkü emniyet kemerim takılıydı. Takılı olmasaydı cama yapışırdım" dedi.

Kaynak: DHA