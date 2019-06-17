Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün gizli TSK yapılanması soruşturmasında, aktif görevdeki 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 astsubay, 1 kamu kurumu avukatı ile 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.

Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ağrı, Ordu, Çankırı, Sivas ve Adıyaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin örgütte "askeri sorumlu" olarak faaliyet yürüttüğü, diğerlerinin ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla iletişim kurdukları öne sürüldü ve aleyhlerinde tanık ifadeleri olduğu öğrenildi.

Çankırı'da gözaltına alınan tabur komutanı yarbayın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra askeri helikopterle Yunanistan'a firar eden askerlerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ile aynı mahrem imama bağlı olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA