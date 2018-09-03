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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gazetecilere kavun ikram etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşmesi öncesi Resmi Konutun bahçesinden yetiştirdiği kavunları gazetecilere ve konuk heyete sundu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gazetecilere kavun ikram etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda yetiştirdiği kavunları dilimleyerek gazetecilere ve konuk heyete ikram etti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gittiği Kırgızistan'dan dönüşünde Özersay ile bir araya geldi.

Görüşmeden önce Resmi Konutun bahçesinde yetiştirdiği kavunlarıyla ilgilenen Bakan Çavuşoğlu, olgunlaşan kavunları topladı.

Çavuşoğlu, görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısını takip etmek üzere konuta gelen gazetecilere, bakanlık personeline ve konuk ülke heyetine kavunları ikram etti.

Bahçesinden kendi elleriyle topladığı kavunları dilimleyen Çavuşoğlu, "Afiyet olsun" diyerek konuklarına ikramda bulundu.

Antalyalı olan Çavuşoğlu, ailesinden gelen tarıma ilgisi nedeniyle Resmi Konutun bahçesinde kavun yetiştiriyor.

Kaynak: AA

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