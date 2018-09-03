  • 03 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.621
    EURO 7.732
  • BIST 93915.55
    ALTIN 255.689
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Ankesörlü telefon' soruşturmasında 8 tutuklama

'Ankesörlü telefon' soruşturmasında 8 tutuklama

8 il ve KKTC'de Balıkesir merkezli terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında bir binbaşı ve bir teğmenin de bulunduğu 15 askerden 8'i tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankesörlü telefon soruşturmasında 8 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ağustos'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan bir binbaşı, bir teğmen ve 13 astsubayın emniyetteki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, Hatay ve Amasya ile KKTC'de 27 Ağustos'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER