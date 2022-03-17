Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
[Fotoğraf: AA]
Tarsus ilçesinde, kullandığı minibüste kalp krizi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sürücü Serkan Diril, minibüsüyle Eski Ömerli Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki çöp konteynırına çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Diril'i Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 42 yaşındaki Diril, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Mersin
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