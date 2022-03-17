Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Üzerinde 31 düzensiz göçmenin bulunduğu hareket halindeki lastik bot, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.
Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Bodrum Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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