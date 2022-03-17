Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 19 adrese operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, 2 bin 219 sentetik uyuşturucu hap, 7 bin dolu makaron, 236 gram uyuşturucu madde, 19 litre etil alkol, 4 litre sahte içki, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.