Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
Samsun'da jandarmanın 19 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 27 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, uyuşturucu madde, silah ve sahte içki ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 19 adrese operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler, 2 bin 219 sentetik uyuşturucu hap, 7 bin dolu makaron, 236 gram uyuşturucu madde, 19 litre etil alkol, 4 litre sahte içki, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Makaron Sahte İçki Samsun Uyuşturucu
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