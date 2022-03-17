Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da heyelan: Sitenin perde duvarı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Kumru ilçesinde bir sitenin heyelanda zarar gören perde duvarı çöktü.
İlçeye bağlı Samur Mahallesi'nde, kar sularının erimesi sonucu meydana heyelan sonrası 9 katlı 3 bloktan oluşan sitenin dün zarar gören perde duvarının bir bölümü çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kumru Belediyesi ekipleri yönlendirildi.
AFAD, site çevresinde inceleme başlatırken, polis ve zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
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