Ankara-İzmir Limanı arasında yapılacak 503 kilometrelik hızlı tren projesi için İngiltere'den kredi sağlanacak.

5 milyar 300 milyon dolarlık finansman desteği, altyapı alanında İngiltere'nin şu ana kadar verdiği en büyük kredi olacak.

Projenin yönetimi, Credit Suisse ile Standart Chartered Bank'ta olacak.

"Anlaşma yeşil finansman yapısına sahip olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, anlaşmanın yeşil finansman yapısına sahip olacağını belirterek, "İngiltere ile uzun süredir devam eden güçlü iş birliğinden çok memnunuz ve bu birlikteliği daha da güçlendirmeyi umuyoruz" dedi

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan da Türkiye’nin Londra için kritik bir ticaret ortağı olduğunu aktardı.

Projede, İngiliz demir yolu sistemi, sinyalizasyon ve elektrifikasyon ekipmanları kullanılacak.