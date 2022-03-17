İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kent merkezinde 21 ikamete düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik köpeği Bixi'nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.