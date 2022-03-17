Bağlantı noktaları açılan Unkapanı Köprüsü'ne ne yapılacağına karar verildi.

Derzlerin onarımı için hazırlık başladı.

Köprü, 3 ay içinde detaylı bakıma alınacak.

Köprüdeki sorun, İstanbul'da geçen hafta hava sıcaklığının düşmesiyle ortaya çıktı. Köprünün bağlantı noktası rüzgar sebebiyle ayrıldı.

Köprünün tamamen trafiğe kapanmadan onarılması bekleniyor

İncelemeye alınan köprüye ilişkin ilk rapor Salı günü yayınlandı.

Derzlerinin deformasyona uğradığı tespit edildi. Fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremediği belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu rapor üzerine köprünün bakıma alınacağını açıkladı.

Unkapanı Köprüsü'nün tamamen trafiğe kapatılmadan onarılması hedefleniyor.

"Bakım yapılsa dahi uzun süre inceleme altında tutulmalı"

Uzmanlar, bakım yapılsa dahi yapının uzun süre inceleme altında tutulması gerektiğini söylüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, "Yapı Sağlığı İzleme yöntemi dediğimiz yöntemlerden biriyle bu açılma kapanmaların da izlenmesinin belirli bir süre örneğin 6 ay ya da 1 yıl gibi uygun olacağını düşünüyorum" dedi.

Unkapanı Köprüsü'nün üzerinde durduğu 24 dubadan 21'ine geçtiğimiz yıllarda bakım yapılmıştı.