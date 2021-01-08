Dinlenme tesisine daldı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde dinlenme tesisine dalan cip, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Sürücünün araçtan inip, bıçakla kendisine zarar verdiği de öne sürüldü.
TEM Otoyolunda Ankara yönüne giden N.A. yönetimindeki cip, sabah saatlerinde hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine girdi.
Cip, park halindeki 3 araç ve tesis önündeki yayalara çarparak durdu. Cipten inen sürücü N.A'nın elindeki bıçakla kendisine zarar verdiği iddia edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cipin çarptığı park halindeki otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah, hayatını kaybetti.
2'si ağır 8 yaralı
Yaralanan sürücü N.A, eşi S.A. ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumu ağır.
Amanullah'ın cenazesi ise ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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