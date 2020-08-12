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Devrilen traktörün altında kalan çift yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti.
Mehmet Baş'ın kullandığı traktör, Yakıkkışlı Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Müşerref Baş, kaza yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan çiftin cesedi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin, tarlaya gitmek için evlerinden çıktıkları öğrenildi.
Etiketler: Mersin traktör kazası tarsus devlet hastanesiSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:52
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