Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen tırdaki samanlar yola saçıldı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırdaki samanlar yola saçıldı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, Elazığ-Bingöl kara yolunun Gülüşkür Köprüsü mevkisinde devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saman çuvallarının etrafa saçılmasıyla büyük bölümü trafiğe kapanan yolda ulaşım, jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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