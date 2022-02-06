Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 16:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Park halindeki araçların lastiklerini kesip kaçtı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiği patlatıldı. Mahalle sakinleri araçlarının halini görünce polise gidip şikayetçi oldu. Şüphelinin lastikleri kestiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Gece vakti sokakta dolaştı, maket bıçağıyla araçların lastiklerini kesti.
İstanbul Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiği dakikalar içinde patlatıldı.
Araç sahipleri durumu fark edince polise başvurdu.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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