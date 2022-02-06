Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 13-27 Ocak'ta Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

Yapılan 529 bin 103 GBT sorgulaması neticesinde yakalanan 2 bin 19 kişiden 379'u tutuklandı. 195 bin 165 otomobil kontrol edildi, 16 çalıntı otomobil bulundu.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan 15 motosiklet ve 21 modifiyeli araca, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten ise 2 bin 229 kişiye işlem yapıldı.

Uygulamalarda, 8 bin 221 adet kaçak sigara, 37 kuru sıkı tabanca, 63 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, değişik çapta 618 fişek, 16 belgesiz av tüfeği, 53 kesici ve delici alet ele geçirildi.