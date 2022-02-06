Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması: 38 konut boşaltıldı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle çatı hasarı oluşan ve toprak kaymasından etkilenen 38 konut için boşaltma kararı alındı.
Valilik, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından 70 konutun çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle AFAD teknik ekibince incelendiğini açıkladı.
Çalışmaların ardından 3 konut hakkında kesin boşaltma kararı verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"35 konuta geçici boşaltma ve 32 konuta da önlem alınması için ilgili belediyeler yazıyla bilgilendirilmiştir. Kesin ve geçici boşaltılan konutlardaki vatandaşlarımız, yakınlarının yanına ya da kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir, açıkta kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Ayrıca, kesin ve geçici boşaltma verilen 38 konuta hasarları oranında AFAD Başkanlığından ödenek talep edilmiştir."
Etiketler: Heyelan Kar Yağışı Zonguldak
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